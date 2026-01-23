Valdilana, l’attività della Polizia Locale nel 2025: una presenza costante sulle strade del territorio

Sono 345 le violazioni al codice della strada verbalizzate durante il 2025 dalla Polizia Locale di Valdilana. In più della metà dei casi riguardano i divieti di sosta: parliamo di circa il 55 per cento del totale. In alcuni casi, risultano fondamentali le segnalazioni dei cittadini che riportano la presenza di automezzi in sosta in alcuni punti critici del territorio, come ad esempio in prossimità degli incroci frazionali.

Questi sono solo alcuni dati del corpo di Polizia Locale, formato da 4 agenti in servizio, guidati dal comandante Marco Abagnale. A questi numeri, si affianca una minima parte di verbali che riguardano le auto prive di assicurazione e revisione e l'elevata velocità su strada.

Costante, inoltre, l'attività di sopralluogo, controllo e monitoraggio sull'intero territorio di Valdilana: ogni settimana, infatti, il personale di Polizia Locale pattuglia le arterie del comune rafforzando la propria presenza e rinsaldando il rapporto con il cittadino.

Infine, si registra un lieve incremento nel numero dei sinistri stradali rilevati: erano 18 nel 2025, 11 due anni fa.