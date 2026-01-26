Biella, a Palazzo Ferrero due serate di jazz: si parte con il trio di Alberto Barattini

Martedì 27 gennaio, alle ore 21:30, il palco di Palazzo Ferrero ospiterà il pianista Alberto Barattini, protagonista di una serata dedicata al jazz d’autore. Barattini si esibirà con il suo trio, formato da Nicola Stranieri alla batteria e Gianluca Alberti al contrabbasso.

Pianista di grande esperienza, armonizzatore raffinato e brillante solista, Barattini vanta una carriera consolidata e una discografia di circa venti CD, metà dei quali composti da brani originali. Nel corso della sua attività ha collaborato anche con figure di primo piano del jazz internazionale come Chick Corea e Mike Mainieri.

Da circa quindici anni il musicista porta avanti un progetto stabile in trio con Alberti e Stranieri, proponendo un repertorio che alterna composizioni originali a riletture personali di grandi standard firmati da autori come Porter, Monk e Corea. Il trio ha inciso due CD: Simply Music, che ha conosciuto due ristampe e ha raggiunto le mille copie vendute, ed End of August, realizzato con la partecipazione del sassofonista Giulio Visibelli.

L’appuntamento di martedì anticipa un altro evento molto atteso in programma giovedì 29, quando salirà sul palco il pianista fiorentino Francesco Maccianti, affiancato da due nomi storici del jazz italiano: Ares Tavolazzi al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria.