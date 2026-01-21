A Valdilana il primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, ambiente e promozione tra i temi affrontati

Il futuro è arrivato ed è contrassegnato da idee giovani. Il 16 gennaio scorso si è riunito il primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Valdilana. Protagonisti i rappresentanti delle classi IV e V della primaria e I e II della secondaria di primo grado. Dopo le elezioni del 22 novembre, i consiglieri – guidati dalla sindaca Emiy Cannas e dal vice Tommaso Veronese – hanno iniziato a lavorare sul programma dei prossimi due anni.

Tanti i temi affrontati: ambiente e raccolta differenziata, alimentazione, promozione del territorio e attività scolastiche ed extra. “Un grazie speciale al professor Luca Nardi della rete nazionale CCRR per la gentilezza per il prezioso supporto – sottolinea l'amministrazione comunale sui propri canali social - Grazie ai nostri ragazzi per l’entusiasmo, la generosità e la voglia di mettersi in gioco per la scuola e per il paese. Siete un esempio”.