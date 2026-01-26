Alice Battagin, studentessa biellese, premiata al concorso letterario "Storie da Museo" a Vercelli FOTO

Nel pomeriggio di sabato 24 gennaio, presso il Palazzo Arcivescovile di Vercelli ha avuto luogo la premiazione "Storie da Museo", concorso letterario nella sua seconda edizione, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, in collaborazione con Edizioni Effedi e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La studentessa biellese, Alice Battagin, frequentante la classe quarta del Liceo Classico "G. & Q. Sella", si è classificata terza (ex aequo) nella categoria Under 18, con un racconto intitolato: “Ricordi e profumi della mia Infanzia”. L'opera narrativa è stata ispirata dal Museo dell'Infanzia di Pettinengo e dalla sua esperienza di allieva di ricamo, presso l'Associazione Piccola Fata, durante gli anni della sua fanciullezza. Una narrazione ricca di poesia e di nostalgia che racconta di un museo, visto come luogo magico, cuore palpitante della memoria di un Territorio che preserva usanze del passato e la voce e testimonianza dei nostri avi.

Alice confessa: “ Essere cresciuta in un paesino di montagna come Pettinengo è stato un vero privilegio. Meravigliosi sono stati gli anni in cui ho frequentato, prima la scuola primaria e poi la scuola secondaria di primo grado del mio paese ed indimenticabili i venerdì pomeriggio, trascorsi a ricamare presso l'Associazione Piccola Fata. Ogni bambino dovrebbe poter vivere un'esperienza di questo tipo!”.