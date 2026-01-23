Turismo e comunità al centro: a Pray il confronto delle Pro Loco per nuove strategie di sviluppo

Rafforzare la presenza delle Pro Loco con nuove iniziative ed eventi sul territorio. È quanto emerso dall'assemblea provinciale dell'UNPLI, andata in scena venerdì scorso, 16 gennaio, al Polivalente di Pray, con la partecipazione di molti rappresentanti di quasi tutte le associazioni biellesi, ospiti della Pro Loco del paese.

L’incontro non è stato solo un’occasione per approvare il bilancio del comitato provinciale ma anche un momento di confronto e riflessione sulle nuove sfide e opportunità da adottare per lo sviluppo della nostra provincia. Tra i temi affrontati, grande attenzione è stata dedicata anche alle novità introdotte dalla riforma del Terzo Settore e alle linee guida dell’UNPLI nazionale.

“Si è discusso anche di come intervenire efficacemente sul territorio, sviluppare progetti innovativi e garantire maggior visibilità alle realtà locali – riporta il presidente dell'UNPLI provinciale Danila D'Alessandro – L'obiettivo è uno solo: rafforzare il movimento turistico biellese, anche attraverso la valorizzazione dei nostri prodotti locali, unito ad continuo processo di valorizzazione delle nostro Pro Loco, vere e proprie sentinelle dei paesi. Attraverso la tutela delle tradizioni, la promozione culturale e l’attivazione delle comunità, le Pro Loco generano sviluppo economico e rafforzano il tessuto sociale dei territori, grazie a un lavoro radicato nelle comunità e orientato al bene comune”.

Inoltre, tra un intervento e l'altro, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la presenza delle Pro Loco sul territorio, favorendo una maggiore collaborazione tra le diverse realtà locali e l’impegno comune per lo sviluppo culturale e sociale della provincia.