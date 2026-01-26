Sci giovanile a Bielmonte: Trofeo Botalla Formaggi–Icemont FOTO

Una giornata di sport e competizione ha animato Bielmonte sabato 24 gennaio, dove lo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna ha organizzato, sulla pista Moncerchio 2, il Trofeo Botalla Formaggi–Icemont, riservato alle categorie Children e Pulcini. La gara era valida come prova regionale indicativa di Slalom Gigante per Allievi e Ragazzi e come indicativa provinciale per Cuccioli, Baby e Super Baby.

A dominare la giornata è stato lo Ski Team Valsesia, che si è imposto nella classifica per società con 1910 punti, precedendo lo Sci Club Varallo (974 punti) e lo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna (845). A seguire si sono classificati Sci Club Mera, Valchiusella, Sci Club Biella, Alagna Valsesia e Valsesia Freelines.

Nella categoria Allievi è arrivata una tripletta dello Ski Team Valsesia: vittoria per Pietro Gianotti in 1’19”85/100, davanti ai compagni di squadra Alessandro Nebuloni e Giovanni Messaggi. In campo femminile successo di Maria Casaccia dello Sci Club Mera in 1’20”62/100, con Camilla Arfino e Giulia Rimoldi dello Sci Club Varallo a completare il podio.

Tra i Ragazzi si è imposto Filippo Dealberto dello Sci Club Varallo in 1’22”90/100, seguito da Federico De Pace dello Ski Team Valsesia e da Luca Loro Piana dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Nella gara femminile vittoria per Clotilde Arfino (Sci Club Varallo) in 1’24”46/100, davanti a Marta Antonini (Sci Club Bielmonte Oasi Zegna) e Maria Flora Milcovich (Ski Team Valsesia).

Nel Gigante dei Cuccioli, disputato in manche unica, primo posto per Christian Paglini dello Ski Team Valsesia in 40”46/100, davanti a Giovanni Destefanis (Sci Club Bielmonte Oasi Zegna) e ad Alessandro Bazzana (Ski Team Valsesia). Tra le Cucciole ha vinto Valentina Carmellino dello Ski Team Valsesia in 40”52/100, seguita da Bianca Mangoldi (Sci Club Biella) e Linda Bello (Ski Team Valsesia).

Doppietta dello Ski Team Valsesia anche tra i Baby, con Giacomo Enzio primo in 45”48/100 davanti ad Alain Bognetti e a Mattia Fittabile dello Sci Club Varallo. Tripletta Valsesia pure tra le Baby femminili, con Ludovica De Pace davanti ad Anita Dealberto e Margherita Crotta.

Infine, tra i Super Baby vittoria di Andrea Rinaldi dello Sci Club Alagna Valsesia, seguito da Mattia Boschetti e Tommaso Taramasso dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. In campo femminile era in gara la sola Giorgia Quaregna dello Sci Club Biella.