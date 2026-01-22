Finti Carabinieri al telefono ma due donne di Soprana a Valdilana non cadono nel raggiro

Non è andato a buon fine il doppio tentativo di truffa perpetrato ai danni di due donne, residenti nei comuni di Soprana e Valdilana. Dalle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero contattato al telefono le due residenti e si sarebbero spacciati per militari dell'Arma ma non sarebbero riusciti a ingannarle. L'allarme è scattato nella giornata di ieri, 21 gennaio.

Sui due episodi sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri. Ancora una volta le campagne di prevenzione e sensibilizzazione, portate avanti dalle forze dell'ordine e rivolte alla popolazione, si dimostrano utili in simili situazioni.