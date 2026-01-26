Calcio, La Cervo R.B. espugna Romano Canavese e vince il big match

Successo pesante per la Cervo R.B., che a Romano Canavese si aggiudica lo scontro diretto al vertice contro la Romanese con il punteggio di 3-1. Una vittoria di grande valore, maturata grazie alle reti di Naingoran, Francesco Cinguino ed Emanuele, che consente ai biancoblù di consolidare il primo posto nel girone di Ivrea di Terza Categoria.

Alla vigilia del match le due squadre erano separate da un solo punto. Mister Alessandro Rubini schiera Pegoraro, Giorgi, Cerutti, Tara, Naingoran, Di Blasi, Emanuele, Finotto, Francesco Cinguino, Cavalli e Giana. L’avvio è complicato per la Cervo R.B., che va sotto dopo appena due minuti. La reazione è però immediata: al 3’ Naingoran svetta su punizione dal limite battuta da Cavalli e firma il pareggio.

I biancoblù prendono in mano il gioco e costruiscono diverse occasioni: al 25’ Giorgi impegna il portiere di casa, mentre al 35’ Cavalli colpisce il palo su assist di Emanuele. La Romanese si rende pericolosa al 40’ con una punizione dal limite che termina di poco alta sopra la traversa.

Nella ripresa sale in cattedra Andrea Emanuele. Al 50’ serve a Francesco Cinguino il pallone del 2-1, poi al 77’ trova la rete personale con un gran tiro dai 25 metri. All’85’ è ancora protagonista con l’assist per Finotto, che colpisce il palo. Il risultato non cambia più e il match si chiude sul 3-1 per la Cervo R.B.

A fine gara Andrea Emanuele sottolinea il valore del successo:

«Ci siamo allenati bene, eravamo pronti a questa gara e abbiamo raccolto quanto seminato. Abbiamo preso gol su una nostra palla persa ma abbiamo reagito subito. Nel primo tempo abbiamo creato di più e nella ripresa siamo rientrati convinti: l’abbiamo vinta di squadra».

Soddisfatto anche mister Rubini, che definisce la partita come la più impegnativa della stagione:

«Abbiamo vinto una battaglia in mezzo al fango, con la palla che si fermava, come sull’azione che ha portato al loro gol. Il pareggio immediato ha indirizzato la gara. Sono felicissimo perché abbiamo dimostrato di saper vincere anche su campi difficili. Complimenti ai ragazzi, usciti dal campo con la maglia sporca di fango».