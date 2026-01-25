Biella Rugby, Campionato Serie A Elite - IX giornata

Marcatori. p.t. 3’ m. Vermeuler tr. Wentzel (7-0), 26’ m. Sangiorgi n.t. (7-5), 30’ c.p. Wentzel (10-5); s.t. 47’ m. Nastaro n.t. (15-5), 53’ c.p. Wentzel (18-5), 55’ m. Foglio Bonda tr. Wentzel (25-5), 60’ meta Visinia tr. Ceballos (25-12), 68’ m. Bozzoni tr. Ceballos (25-19), 80’ m. Nisica n.t. (28-24)

Biella Rugby Club: Vermeulen; Ghelli, Foglio Bonda (78’ Dapavo), Cruciani (79’ Grosso), Nastaro; Wentzel, Dabalà; Zucconi, Mondin, Barilli (78’ Mafrouh); Echoyez, T. Ouattara (45’ Gonella); Leuila (7’ Vecchia), J.M. Ledesma, De Lise (cap.) (45’ Sorbera) (69’ Zavallone). A disposizione: Besso

All. Benettin

HSB Colorno: Cattaneo; Bozzoni (79’ Marzucchi), Lenzi, Waqanibau, Visinia; Ceballos (cap.), Ventresca (52’ Cupo); Koffi, Varletta (69’ Rossetti), Popescu (41’ Tontini); Ghilardi (50’ Pavesi), Mugnaini; Moreno (56’ Nisica), Sangiorgi (56’ Bruzzi), Ascari (56’ Cordì).

All. Garcia

Arb. Luca Bisetto (Treviso)

AA1 Luigi Parcianello (Treviso) AA2 Luzza Antonio (Torino) TMO Stefano Roscini (Milano)

Calciatori: Wentzel (Biella Rugby) 5/7; Ceballos (HSB Colorno) 2/4

Cartellini: 52’ cartellino giallo a Lenzi (HSB Colorno), 69’ cartellino giallo a Mondin (Biella Rugby), 77’ cartellino giallo a Waqanibau (HSB Colorno)

Note: Campo in buone condizioni, cielo nuvoloso, circa 7°, presenti allo stadio circa 1000 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 4, (HSB Colorno) 2

Player of the Match: Joshua Vermeulen (Biella Rugby)

Certe vittorie non sono solo punti in classifica. Sono respiri trattenuti per mesi e poi liberati tutti insieme. Alla Cittadella del Rugby di Biella, oggi, davanti a più di mille spettatori, Biella Rugby ha preso quello che aspettava dall’inizio del campionato: la prima vittoria in Serie A Elite. Lo fa all’ultima curva del girone di andata, in casa, battendo Rugby Colorno con il punteggio finale di 28-24.

La partita è vera fin da subito. Biella parte forte e già al 3’ mette la testa avanti grazie alla meta di Vermeulen trasformata da Wentzel. Colorno resta agganciato, ma i gialloverdi tengono il campo con ordine e personalità, chiudendo il primo tempo sul 10-5.

Nella ripresa Biella accelera: Nastaro su imbeccata di Vermeulen, Foglio Bonda, e ancora il piede di Wentzel portano al 55’ il tabellone sul 25-5 e il pubblico gialloverde sogna il colpaccio da cinque punti. Poi il rugby fa il rugby e Colorno non si arrende a subire una sconfitta imposta dalla squadra neopromossa, soprattutto se questa lascia a zero punti. Negli ultimi minuti gli ospiti trovano tre mete che valgono il doppio bonus, ma non cambiano la sostanza: questa è la domenica di Biella.

Biella nella stagione 2025/2026, prima di oggi, aveva vinto una sola volta, in Coppa Italia contro Accademia Ivan Francescato. I quattro punti guadagnati oggi lasciano Biella in penultima posizione, ma con una differenza punti maggiore nei confronti di Colorno rispetto alla vigilia.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Finalmente! Siamo contentissimi di questa vittoria che è stata molto sofferta, perché quando sono mesi che giochi e continui a perdere, conquistare il successo diventa sempre più difficile. Lo abbiamo fatto insieme, come squadra e questo vale ancora di più. Di fronte oggi avevamo una squadra esperta che non si è arresa, ma anzi, sul finale ha provato a farci lo sgambetto. Bravi noi a non farci superare. Ringrazio il pubblico, anche oggi numerosissimo nonostante il tempo non esattamente ottimale. Erano tutti carichissimi, per noi è stato un piacere regalare loro una vittoria. Teniamo i piedi per terra, siamo consapevoli di essere la squadra che ha avuto il girone di andata più facile di tutti: sei partite giocate in casa è tanta roba. Ora ci aspetta un girone di ritorno ancora più duro dell’andata, ma siamo pronti ad affrontarlo. Giro di boa al penultimo posto della classifica, un anno fa ci avrei messo la firma. Ora l’obiettivo è chiudere all’ottavo posto”.