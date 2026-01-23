Ritmica, Rhythmic School: inizia la nuova stagione

Per la Rhythmic School, Il 2026, sarà un anno denso di impegni sportivi ed organizzativi; in cui il dream team delle atlete agoniste cercherà di continuare nella scia di successi ottenuti nella stagione appena conclusa e consolidare la posizione di eccellenza che vede la scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya occupare posizioni apicali sia regionali che nazionali. Ma che vedrà particolarmente impegnato anche lo staff direttivo ed operativo, in quanto anche per il 2026 la Federazione Ginnastica d ‘Italia ha deciso di assegnargli l’organizzazione di parecchie gare, eleggendo di fatto il Palasport di Candelo (perfetto per lo svolgimento dell’attività di Ginnastica Ritmica) a sito ideale per la disputa delle competizioni e per la crescita e lo sviluppo di tale disciplina a livello regionale. Il week end appena concluso ha visto la Rhythmic School partecipare al Torneo di inizio stagione organizzato dalla società San Giorgio 79 a Desio. E’ stata la prima gara/test ufficiale del nuovo anno sportivo, a cui hanno partecipato con buone performances le RSgirls del settore Gold Grace e Margot Giardina, Ginevra Bravaccino, Elena Pavanetto e Giulia Sapino, accompagnate in gara dalle istruttrici Arianna Prete e Mariia Nikitchuk, mentre la DT Tatiana Shpilevaya era impegnata con il corpo giudicante. Evento che ha visto in pedana parecchie centinaia di ginnaste intente, con le loro allenatrici, a verificare l’ottimizzazione dei nuovi esercizi, ricercare la miglior condizione e rientrare nel clima gara in vista della ripresa dei campionati che avverrà nella prossima settimana. Sarà proprio la Rhythmic School, presso il Palazzetto dello sport di Candelo, ad inaugurare la stagione agonistica 2026 con l’organizzazione della prima prova del campionato regionale FGI Gold di specialità J/S sabato 31/1 a cui seguirà il giorno successivo la disputa del campionato interregionale CSEN di Ginnastica Ritmica, eventi che vedranno confrontarsi in pedana nella due giorni sportiva più di trecento atlete, suddivise nelle varie categorie, in rappresentanza delle migliori società che si occupano di ginnastica Ritmica di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.