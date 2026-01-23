Bocce, le gare e i risultati del secondo turno del torneo a quadrette al "Città di Biella"

Mercoledì si è giocato il secondo turno del torneo a quadrette al "Città di Biella". Già si delineano nei due gironi le squadre che lotteranno per qualificarsi alla fase finale. Passano le prime quattro di ogni girone.

Girone A: Ternenghese Ronchese Pellielo-Viglianese Pavignano 9-12, Ternenghese Ronchese Ottino-Valle Elvo Mazza 3-13, Burcina Rossetti-Piatto Sport Gabasio 5-13, Burcina Mosca-San Secondo Bennese Boccaletti 13-10.

Classifica: Burcina Mosca, Piatto Sport e Viglianese punti 4, Ternenghese Ronchese Pellielo e Valle Elvo Mazza 2. Ancora a quota zero: Burcina Rossetti, San Secondo Bennese e Ternenghese Ottino.

Girone B: San Secondo Bennese Loro-Burcina Milani 13-7, Torrazzese Giansetti-Cossato Bocce Andreoletti 3-13, Valle Elvo Rasi-Novara Bocce Siracusa 13-7, Ternenghese Ronchese Miglietti-Bocce Valdengo Crappa 9-8.

Classifica: Valle Elvo e San Secondo Bennese punti 4, Ternenghese Ronchese, Novara Bocce, Burcina e Cossato Bocce 2, Bocce Valdengo e Torrazzese 0.