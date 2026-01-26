Family Mondays: all’Alpe di Mera lo sci in famiglia costa meno

Tornano i Family Mondays sulle piste Monterosa Ski all’Alpe di Mera, con una promozione dedicata alle famiglie valida tutti i lunedì di febbraio e marzo, ad esclusione di lunedì 16 febbraio 2026.

L’iniziativa consente a genitori e nonni che acquistano lo skipass giornaliero insieme a quello dei propri figli o nipoti (categorie Baby, Junior o Young) di sciare usufruendo della tariffa Young, pari a 24 euro, invece della tariffa intera Adulto. La promozione è pensata per favorire lo sci in famiglia nei giorni feriali, offrendo piste più tranquille e una maggiore qualità dell’esperienza sulla neve.

Il meccanismo è semplice: durante l’acquisto online è sufficiente selezionare gli skipass per adulti e bambini o ragazzi; lo sconto viene applicato automaticamente allo skipass dell’adulto, che viene così adeguato alla tariffa Young di 24 euro. In fase di acquisto è inoltre possibile aggiungere l’assicurazione Snowcare, per trascorrere una giornata sulla neve in totale sicurezza.

Con i Family Mondays, l’Alpe di Mera rafforza la propria attenzione verso le famiglie, proponendo una formula che unisce convenienza, semplicità di accesso e valorizzazione dello sci condiviso, nel contesto naturale della Valsesia.