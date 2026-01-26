Bocce, Crc Gaglianico accelera: vittoria chiave e distacco che cresce

Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi ha aumentato il divario in classifica sulle avversarie grazie al convincente successo ottenuto sabato scorso a Saluzzo, dove si è imposto sull’Auxilium con il punteggio di 14-10.

La sorpresa della giornata è arrivata dalle prove veloci. In staffetta Simone Ariaudo, con un parziale di 25 su 28, ha fatto meglio di Stefano Pegoraro (24 su 30); nonostante ciò, Pegoraro ha vinto la prova con un totale di 49 su 58, mentre gli avversari Francesco Costa e Simone Mana si sono fermati a 40 su 59. In questa prova è stato proprio Costa a frenare la staffetta cuneese con un inspiegabile 19 su 30.

Nel tiro progressivo, però, è accaduto l’impensabile: lo stesso Costa si è trasformato, totalizzando 44 su 48 e superando Pegoraro, che ha chiuso con 43 su 49. Nei tiri di precisione Luca Negro si è imposto sul fuoriclasse emergente Nicolò Buniva con il punteggio di 29-12, mentre ha ceduto a Stefano Migliore per 17-22.

Buoni i riscontri nelle prove individuali, con il successo di Pautassi per 9-5 e i pareggi di Negro (5-5) e Davide Sari (6-6). Continuano invece le difficoltà nelle prove a coppie: Manolino-Ponzo 2-6, Ariaudo-Ponzo/Pautassi 4-10, Bene Cibrario-Manolino 8-4. Ennesimo successo, infine, per la terna composta da Cibrario, Davide Sari e Ariaudo, vittoriosa per 11-2.

Tutti i risultati: Quadrifoglio Udine–Nus Aosta 13-11, Auxilium Saluzzo–Crc Gaglianico 10-14, Brb Ivrea–Bocce Mondovì Cuneo 20-4, La Perosina Torino–Marenese Treviso 22-2, Noventa Venezia–Chiavarese Genova 5-19.

La classifica ora premia la squadra di Sandro Bonino: Brb Ivrea 30 punti, La Perosina e Chiavarese 23, Crc Gaglianico 19, Marenese e Noventa 13, Bocce Mondovì 12, Quadrifoglio 9, Auxilium Saluzzo 6, Nus 4.

Restano da recuperare gli incontri La Perosina–Quadrifoglio (in programma il 1° febbraio) e Auxilium Saluzzo–Bocce Mondovì (15 febbraio).