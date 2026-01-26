Calcio: girone di andata chiuso con un netto 7-2 per l’ACF Biellese FOTO

Formazione ACF BIELLESE:
1 Marazzato Carolina
2 Quercioli Elena
3 Pertel Giorgia (sostituita al 9' del secondo tempo con 18 Ingannamorte Valentina)
4 Giletto Annalisa (vice capitano)
5 Nerva Francesca
6 Nitti Zaira
7 Alberto Gaia (sostituita al 18' del secondo tempo con 15 Tintori Arianna)
8 Cavagnetto Gloria (capitano)
11 Pipino Alice (sostituita al 9' del secondo tempo con 9 Vacca Silvia)
13 Sorze Giulia (sostituita al 9' del secondo tempo da 20 Demargherita Melissa)
16 Dreon Giulia (sostituita al 18' del secondo tempo con 10 Carazzolo Desirée)
A disposizione:
17 Artiglia Giada
Allenatore : Squillario Enrico
Risultato: 7 - 2
Marcatori:
15' del primo tempo: Dreon
6' del secondo tempo: Pertel
7' del secondo tempo: Pertel
10' del secondo tempo: Ingannamorte
27' del secondo tempo: Giletto
30' del secondo tempo: Vacca
47' del secondo tempo: Cavagnetto