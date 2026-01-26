 / Calcio

Calcio | 26 gennaio 2026, 08:50

Calcio: girone di andata chiuso con un netto 7-2 per l’ACF Biellese FOTO

Calcio: girone di andata chiuso con un netto 7-2 per l’ACF Biellese

Calcio: girone di andata chiuso con un netto 7-2 per l’ACF Biellese

Formazione ACF BIELLESE:

1 Marazzato Carolina 

2 Quercioli Elena 

3 Pertel Giorgia (sostituita al 9' del secondo tempo con 18 Ingannamorte Valentina)

4 Giletto Annalisa (vice capitano)

5 Nerva Francesca 

6 Nitti Zaira 

7 Alberto Gaia (sostituita al 18' del secondo tempo con 15 Tintori Arianna)

8 Cavagnetto Gloria (capitano)

11 Pipino Alice (sostituita al 9' del secondo tempo con 9 Vacca Silvia)

13 Sorze Giulia (sostituita al 9' del secondo tempo da 20 Demargherita Melissa)

16 Dreon Giulia (sostituita al 18' del secondo tempo con 10 Carazzolo Desirée)

A disposizione:

17 Artiglia Giada 

Allenatore : Squillario Enrico 

Risultato: 7 - 2

Marcatori:

15' del primo tempo: Dreon 

6' del secondo tempo: Pertel 

7' del secondo tempo: Pertel 

10' del secondo tempo: Ingannamorte 

27' del secondo tempo: Giletto 

30' del secondo tempo: Vacca 

47' del secondo tempo: Cavagnetto

C.S. ACF Biellese, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore