Ippon 2, tutti promossi agli esami dan

Alla fine dell’anno 2025, si sono tenuti gli esami regionali e nazionali di passaggio grado per le qualifiche FIJLKAM e sono stati promossi tutti i tesserati della Ippon 2 Karate di Biella che hanno partecipato preparandosi con impegno.

Alle verifiche regionali che si sono svolte nel mese di novembre a Leinì, hanno superato l’esame ottenendo la cintura nera 1° Dan: Aurora Fattori, Federico Garascia, Inas Nahal, Shaveen Ketawala, Irene Perino; hanno ottenuto il 2° Dan Stefania Schiapparelli e Ilaria Tonetti.

A fine dicembre, presso il Palapellicone di Ostia, valutati dalla Commissione Nazionale, Letizia e Lorenzo Stellino hanno brillantemente superato l’esame per 4º Dan. Soddisfazione per tutto lo staff della Ippon 2 che si dedica con passione alla crescita amatoriale e agonistica degli iscritti.