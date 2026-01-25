Furto a Biella: forzano la finestra e si introducono nell'abitazione

Dopo il rientro presso la sua abitazione, un cittadino di Biella – Vandorno, si è accorto che dei ladri si erano introdotti nella sua abitazione. Il furto sarebbe avvenuto nell’arco della giornata di venerdì 23 gennaio e il giorno seguente, rincasando intorno alle ore 17:30, avrebbe chiamato le forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno constatato che i malviventi, dopo essersi introdotti in seguito alla forzatura di una finestra al primo piano, avrebbero asportato alcune monete, tentando inoltre di forzare la porta dell’abitazione adiacente, con scarsi risultati.

I militari effettueranno ulteriori accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e quantificare i danni; l’uomo è assicurato.