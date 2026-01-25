Auto contro un muro a Valdengo, coinvolte due ragazze

Sono due le giovani che nella giornata di ieri, sabato 24 gennaio, sono finite contro il muro che delimita la carreggiata. Alle ore 15:00 circa i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione a seguito di un sinistro autonomo che ha coinvolto due ragazze, del 2007 e del 2008 residenti nel novarese, a seguito dell’uscita di strada in via Adua, a Valdengo.

Dopo il passaggio a livello, svoltando a sinistra, la conducente ha perso il controllo del veicolo terminando la corsa contro il muretto. Fortunatamente entrambe risultano illese e l’area è stata messa in sicurezza.