Salussola: al via i lavori di riqualificazione della piazza della chiesa di Vigellio

Sono ufficialmente partiti i lavori per il rifacimento della piazza della chiesa di Vigellio, frazione di Salussola, con un progetto che riguarda sia l’area davanti alla chiesa nuova di San Bartolomeo, sia la riqualificazione, nel rispetto dei vincoli della Soprintendenza, dell’area antistante la chiesa vecchia.

“Sono anni che non si riusciva a far quadrare il progetto – spiega il sindaco Manuela Chioda – ma con l’inizio del nostro mandato abbiamo preso in mano la situazione, parlato con il progettista e finalmente siamo riusciti a partire. Da lunedì inizieranno i lavori veri e propri con la posa dei picchetti in piazza”.

Alla consegna dei lavori erano presenti, oltre alla ditta esecutrice, anche il parroco, i tecnici e la giunta comunale. Durante l’incontro sono state valutate tutte le difficoltà legate all’uso delle chiese e alla viabilità della frazione.

Il progetto prevede sedute e pannelli con il disegno della Chiesa Vecchia così com’era quando era in funzione, mentre la pavimentazione sarà in resina drenante moderna; i cubetti storici, invece, non potranno essere utilizzati a causa delle indicazioni della Soprintendenza. “Abbiamo cercato di mediare tra modernità e rispetto delle indicazioni dei beni culturali”, aggiunge il sindaco.

Una volta completata, la piazza sarà più gradevole e pedonale, senza parcheggi davanti alle chiese, e rappresenterà un nuovo punto di aggregazione per la comunità. “Ringrazio la giunta, i consiglieri e i dipendenti dell’ufficio tecnico che hanno supportato il progetto e interagito con la Soprintendenza”, conclude Chioda.

Il progetto ha un valore di 230 mila euro, finanziato con fondi comunali attraverso un mutuo decennale. Il sindaco precisa che non è stato indetto alcun bando per la Chiesa di San Bartolomeo.