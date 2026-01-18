Salussola Volley, stop casalingo per Mercatino Franchising Biella: prevale Novara FOTO

Si arresta tra le mura amiche la ripresa dalla pausa natalizia del Mercatino Franchising Biella Salussola Volley. Nel big match andato in scena venerdì 16 gennaio, i padroni di casa si sono arresi al Novara Volley per 1-3, al termine di una battaglia durata circa 110 minuti.

La sfida, che metteva in palio il secondo posto in classifica (occupato dai novaresi con un solo punto di vantaggio prima del fischio d’inizio), ha confermato le aspettative della vigilia in termini di intensità, ma ha lasciato l’amaro in bocca non solo per il risultato sportivo.

L’avvio è di marca novarese: gli ospiti entrano in campo con grande determinazione, aggiudicandosi i primi due parziali (19-25; 21-25) grazie a una fase difensiva impeccabile. Nel terzo set arriva la reazione d’orgoglio del Salussola: i ragazzi hanno lottato su ogni pallone, riuscendo a riaprire l’incontro con un sudato 25-23.

Nel quarto set, tuttavia, la stanchezza e una calante intesa tra i reparti hanno pesato sulla prestazione dei padroni di casa. Molti gli errori tecnici che hanno spianato la strada al Novara, capace di chiudere set e match sul 16-25.

Oltre al dato tecnico, la serata è stata purtroppo segnata da episodi spiacevoli che hanno visto protagonisti sia il campo che, in misura maggiore, gli spalti. La società desidera esprimere il proprio rammarico e ricorda i propri valori, secondo i quali, lo sport deve rimanere un momento di aggregazione sana, anche se competitiva.

Il gruppo è già al lavoro per analizzare le criticità emerse e ritrovare l’amalgama perduto. L’occasione per il riscatto è immediata: la squadra tornerà in campo, ancora una volta davanti al proprio pubblico, venerdì 23 gennaio alle ore 21:00. Presso la Palestra Comunale di Salussola arriverà l’Erreesee Pavic per una sfida fondamentale per la tenuta dell’alta classifica.