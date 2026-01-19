TeamVolley Lessona contro Bra: chiude l'andata con 3 punti

Nonostante qualche piccolo calo di tensione, il TeamVolley Lessona è riuscito a superare con un netto 3-0 le libellule di Bra, fanalino di coda nel girone nazionale di Serie B2. Tre punti preziosi per chiudere l’andata al 7° posto, a quota 22.

CRONACA

Coach Bellagotti schiera Daffara al palleggio e Filippini opposto, Diego e Bordignon in banda, capitan Fizzotti libero, Bonini e Barbonaglia al centro.

Primo set che parte a marce basse, con tante imprecisioni. Bra va sul 3-6 senza nemmeno strafare, finché Filippini chiude uno scambio lunghissimo. Due di fila di Bonini e le biancoblù tornano a contatto, ma senza superare. Le cuneesi si ritrovano sul 9-13, finché un tocco di seconda di Daffara e un ace di Bordignon convincono la panchina avversaria a fermare il gioco sull’11-13. Una battuta chirurgica di Filippini vale il pari a quota 15. Il TeamVolley non riesce a mettere il naso avanti e sul 16-17 è coach Bellagotti a mettere le mani a “T”. Senza particolari exploits arriva comunque il 19-17, entrano Caimi e Sola (per Daffara e Filippini) e Bra chiama time-out. Il turno al servizio di Diego è produttivo: le libellule accumulano errori e il parziale scivola via. Il primo set-point esce dalle mani della giovanissima esordiente Boggiani, ma è Bordignon a mettere giù il 25-20.

La seconda frazione riparte con il sestetto iniziale. Le biancoblù conducono con serenità, poi sul 9-5 concedono tre punti di fila a Bra, che Bonini e Filippini sono leste a riprendersi subito. Il solito attacco di seconda di Daffara regola il tabellone sul 14-7: le cuneesi fermano il gioco e un inaspettato calo del TeamVolley permette loro di ricucire fino al 15-12. Sul 20-16 tornano in campo Sola e Caimi, ma sono Bonini e Bordignon a spingere l’inerzia fino ai set-points. Cavaliere entra in battuta, il primo viene annullato ma il secondo di Bordignon è buono: 25-19.

Terzo set poco combattuto. Macchieraldo prende il posto di Barbonaglia al centro: la ripartenza è di nuovo buona. Il Libellula chiama time-out sul 9-5 per provare a rompere il ritmo, ma la gioventù si converte in inesperienza e quindi in errori che colorano di rosso il referto. Chi sbaglia poco è Filippini, in attacco e a muro: il solco si allarga fino al 17-7 e Bra sventola bandiera bianca. Cavaliere prende il posto di Diego per l’ultimo spezzone di partita, e con lei Sola e Boggiani. Filippini esce tra gli applausi, dopo un set-show. Un 6+1 inedito che ci mette un attimo a carburare: la panchina lessonese ferma il gioco sul 21-12. Un ace di Cavaliere apre una lunghissima serie di potenziali set-points, ma ne bastano due. Ancora Bordignon per il 25-13.

COMMENTO

Coach Alessio BELLAGOTTI: «Siamo partite un po’ contratte, ma rispetto ad altri match – come ad esempio quello in casa contro Santena – abbiamo gestito bene il gioco. La loro aggressività in battuta ci ha dato del filo da torcere: sapevamo che avrebbero servito forte. La prestazione è comunque buona. Quando sei avanti nel punteggio è normale calare un po’ nell’attenzione, potevamo fare meglio ma abbiamo preso quello che ci serviva. L’importante è stare sul pezzo e giocare. Nel ritorno? Dobbiamo ancora lavorare sulla coordinazione muro-difesa e sul saper trovare alternative in attacco. In certi momenti occorre cercare soluzioni diverse, essere “camaleontiche”, per replicare alle contro-mosse delle avversarie: saper trovare un “Piano B”, insomma».

Aggiunge Martina BORDIGNON: «L’importante era prendersi i tre punti, che ci permettono di chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata. In queste due settimane di sosta, in cui saremo un pochino più “tranquille”, ci focalizzeremo sui dettagli che finora non sono andati bene. Vogliamo ripartire al meglio e fare più punti possibile. Contro Bra forse non si è vista la nostra miglior pallavolo, ma abbiamo avuto modo di girare tutte: questo serve a dare fiducia a tutte le giocatrici, per rimanere concentrate sulla seconda fase. Credo che manchi un pizzico di sicurezza in più in noi stesse, perché quando iniziamo a giocare – come a Gorla – ci viene tutto semplice e siamo serene».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A – 13a giornata

Palasport di Lessona (BI)

TEAMVOLLEY LESSONA – Libellula Volley Banca CRS 3-0

(25-20/25-19/25-13)

TEAMVOLLEY LESSONA: Caimi, Daffara 4, Boggiani, Diego 2, Bordignon 15, Sola 1, Cavaliere 1, Bonini 10, Macchieraldo, Barbonaglia 1, Filippini 18, Fizzotti (L). Coach Alessio Bellagotti, vice Ivan Turcich