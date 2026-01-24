Tollegno: il Comune riprende possesso de “La Musica” e rinnova la gestione del bocciodromo

Nei giorni scorsi il Comune di Tollegno ha proceduto con l’azione legale nei confronti degli affittuari del ristorante storico “La Musica”, riprendendone ufficialmente il possesso. Obiettivo dell'amministrazione è restituire la struttura alla comunità, avviando un percorso di valorizzazione del complesso.

Fino a oggi, la gestione del bocciodromo comunale “Alberto Viotti” e quella del ristorante erano collegate. Ora, invece, l’amministrazione comunale ha deciso di separare le due gestioni, rendendo più semplice l’organizzazione e l’eventuale rilancio di entrambe le strutture: il ristorante e il bocciodromo saranno gestiti in modo indipendente.

Il bocciodromo, la cui convenzione con la cooperativa che lo ha gestito fino a fine dicembre non è stata rinnovata, resterà chiuso per il momento e sono previsti cambiamenti organizzativi prima di valutare possibili nuove modalità di gestione.

“L’obiettivo generale – spiega il sindaco Lele Ghisio – è trovare soluzioni che siano compatibili con le esigenze economiche del Comune e con l’interesse della comunità, restituendo spazi pubblici fondamentali alla cittadinanza”.

Il ristorante “La Musica”, chiuso da qualche anno, entra quindi in una fase di transizione, con il Comune pronto a valutare percorsi di rilancio per mantenere un’attività ristorativa al suo interno. La separazione dalle gestione del bocciodromo dovrebbe facilitare questa operazione e rendere più chiara l’organizzazione di entrambe le strutture.