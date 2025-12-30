Biella, con il Natale a canestro una grande colletta di giocattoli

Se fosse stata una partita, si potrebbe parlare di una vittoria con il record di punti segnati, tanto è stata entusiasta e generosa la risposta di chi ha giocato. La gara improntata alla solidarietà della festa di Natale a canestro della Federazione biellese ha davvero colto nel segno: sabato 20 dicembre al palasport di via Paietta le bambine e i bambini dai 5 agli 11 anni che si sono presentati al pomeriggio dedicato al minibasket hanno ascoltato l’appello del delegato provinciale Francesco Logoteta e hanno portato decine di giocattoli, da mettere sotto l’albero a chi ne ha più bisogno.

Sono stati affidati alla Banca del Giocattolo, l’istituzione biellese nata negli anni Cinquanta proprio per donare un sorriso alle famiglie in difficoltà nei giorni di festa, e al Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia, il complesso di attività che si mette in moto quando in una casa compare un tumore a sconvolgere la vita e a portare ansia e paura. Al sostegno psicologico e scolastico, si affianca quello materiale, fatto di aiuti economici e di servizi come quello dei trasporti da e verso i centri medici. Ma non si dimentica mai quanto sia prezioso un sorriso. Quest’anno a donarlo sono stati altri bambini, attraverso un pomeriggio di festa e di sport in palestra.

Le operatrici del Progetto Bambini, nelle stanze del Fondo Edo Tempia, hanno già preparato i pacchetti. Saranno i volontari dei trasporti nei giorni prossimi a trasformare le auto che fanno la spola tra case e ospedali in slitte di Babbo Natale cariche di doni. «Un grazie particolare» è il messaggio che arriva dal Fondo «va a papà, mamme e giovani giocatrici e giocatori per la solidarietà che hanno dimostrato. E un ringraziamento speciale va anche a Francesco Logoteta e alla Fip provinciale per aver portato un po’ della loro festa anche nelle case di tante altre persone».

Un altro grande grazie va al Rotary club di Biella che ha consegnato una parte dei panettoni che ha acquistato con il suo “service” natalizio. Arricchiranno il pacco di regali destinati alle famiglie seguite dal Progetto Bambini.