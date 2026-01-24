Alpini di Chiavazza, rinnovato il direttivo: Giorgio Bertone nuovo Capogruppo

Si è svolta venerdì 23 gennaio l’Assemblea Annuale del Gruppo Alpini di Chiavazza, un appuntamento partecipato che ha visto la presenza del presidente della Sezione Ana di Biella Marco Fulcheri, del vicepresidente sezionale Alberto Ferraris e del cappellano della Sezione e parroco di Chiavazza, don Remo Baudrocco.

Dopo le relazioni del capogruppo uscente Piero Coda Zabetta, del tesoriere Franco e del segretario Graziano, l’assemblea è entrata nel vivo con l’elezione dei consiglieri del Gruppo e del nuovo capogruppo.

A raccogliere il testimone è stato l’alpino Giorgio Bertone, chiamato a guidare il sodalizio dopo i sette mandati di Piero Coda Zabetta, che ha retto il timone del gruppo per ventuno anni.

Un passaggio di consegne significativo per il Gruppo Alpini di Chiavazza, che guarda ora al futuro nel solco della continuità, con l’augurio che il nuovo capogruppo possa condurre il sodalizio verso nuovi traguardi e soddisfazioni.