Biella, 24enne espulso dall'Italia subito dopo l’uscita dal carcere

Per un cittadino straniero si erano appena chiuse alle sue spalle le porte del carcere ma ad attenderlo non c’erano familiari o conoscenti: sul posto erano presenti gli agenti della Questura di Biella, pronti a dare immediata esecuzione a un provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

Il soggetto, un cittadino tunisino di 24 anni, aveva appena terminato di scontare una pena detentiva di tre anni per una lunga serie di reati, tra cui porto d’armi, rapina, rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Un curriculum criminale particolarmente grave e articolato che ha portato le autorità a valutarne l’elevata pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione delle condotte illecite.

Per questi motivi, al termine delle necessarie verifiche amministrative, è stato disposto nei suoi confronti il rimpatrio immediato. L’uomo è stato quindi accompagnato dagli operatori della Questura di Biella fino all’aeroporto di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto in Tunisia, ponendo così fine alla sua permanenza sul territorio nazionale.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio svolte costantemente dalla Polizia di Stato nei confronti dei cittadini stranieri irregolari che si rendono responsabili di gravi reati. Un’azione coordinata che mira non solo al rispetto della normativa sull’immigrazione, ma soprattutto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza collettiva.

La Questura di Biella conferma così il proprio impegno nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione di situazioni potenzialmente pericolose, operando a garanzia della legalità e della tranquillità dell’intera comunità.