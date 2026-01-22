Tassa sui defunti, Zappalà: "Chi non risiede a Ponderano paga di più!"

Solo a una mente prevaricatrice poteva venire l’idea di prevedere tariffe differenti a seconda che si sia residenti a Ponderano o in altri comuni della provincia.

L’ospedale è stato realizzato con risorse finanziarie regionali e appartiene a tutti i piemontesi, indipendentemente dal luogo di residenza.

A nessun amministratore di Biella è mai venuto in mente di applicare tariffe diverse per l’accesso alla piscina comunale in base alla residenza dell’utente; allo stesso modo, i libri della biblioteca civica vengono concessi gratuitamente sia ai biellesi sia a tutti i cittadini italiani.

Sono certo che il sindaco Locca, insieme ai suoi consiglieri di maggioranza, si staranno dando di gomito per la scelta compiuta, senza comprendere che l’epoca delle gabelle tra un paese e l’altro è ormai finita: i servizi pubblici devono unire i territori, non dividerli.