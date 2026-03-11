 / POLITICA

POLITICA | 11 marzo 2026, 08:40

In commissione a Palazzo Oropa l'audizione del Presidente di COSRAB

Al termine è prevista una sessione di domande da parte dei Consiglieri

In commissione a Palazzo Oropa l'audizione del Presidente di COSRAB

In commissione a Palazzo Oropa l'audizione del Presidente di COSRAB

La 1^ e la 2^  commissione consigliare del Comune di Biella sono convocate in seduta congiunta per l’audizione del Presidente della società CO.S.R.A.B.

L'appuntamento da segnare in calendario sarà lunedì 16 marzo alle ore 17,30 a Palazzo Oropa, presso la Sala Consiliare. Questi i punti all'ordine del giorno:  Aggiornamento sulle attività del 2025 e prospettive per il 2026 della società CO.S.R.A.B. 

Relatore per l'occasione sarà il Presidente dell'ente, Gianni Ciliesa. Al termine è prevista una sessione di domande da parte dei Consiglieri.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore