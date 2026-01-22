Cerrione, auto fuori strada: soccorsa coppia di anziani

Una coppia di anziani è stata trasportata in ospedale a seguito di un sinistro autonomo. È successo nella mattinata di ieri, 21 gennaio, nel comune di Cerrione.

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto sarebbe finita fuori strada per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, assieme ai Vigili del Fuoco, per la prima assistenza alle due persone a bordo: marito e moglie di 84 e 78 anni, che avrebbero riportato ferite da codice verde.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'incidente stradale.