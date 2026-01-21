Mongrando, i fondi delle luminarie di Natale impiegati per finalità sociali

Lodevole iniziativa nel comune di Mongrando. L’amministrazione comunale ha comunicato che, a seguito della chiusura del bilancio di fine anno, è stata assunta la decisione di destinare le risorse che sarebbero state impiegate per l’illuminazione della via centrale del paese durante il periodo natalizio a finalità sociali e a favore della comunità più fragile.

In particolare, tali fondi sono stati assegnati all’associazione “L’Alveare”, realtà da anni attiva sul territorio di Mongrando nel sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. Il contributo comunale annuale all’associazione è stato incrementato di 1.000 euro, passando così da 1.500 euro a 2.500 euro.

“Abbiamo ritenuto che, in un momento storico in cui molte famiglie del nostro paese stanno vivendo situazioni di disagio economico e sociale, fosse più giusto e doveroso privilegiare la solidarietà rispetto all’allestimento delle luminarie natalizie. L’Alveare rappresenta una risorsa preziosa per Mongrando e vogliamo sostenerne ancora di più il lavoro quotidiano a favore dei cittadini” dichiara il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Simona Coda.

E aggiunge: “Questa scelta vuole essere un segnale concreto di vicinanza e responsabilità verso chi vive momenti di maggiore difficoltà e testimonia la volontà dell’amministrazione di orientare le risorse pubbliche verso interventi di carattere sociale, rafforzando la rete di aiuto presente sul territorio. In questo modo l’amministrazione intende ringraziare l’associazione L’Alveare per l’impegno costante e invita la cittadinanza a sentirsi parte attiva di una comunità solidale e attenta ai bisogni di tutti”.