Runner in sicurezza, serata a Gaglianico con i Tapa Run Biella

Giovedì prossimo, 29 gennaio, alle 21, presso l’Auditorium di Gaglianico il gruppo Tapa Run Biella, con il patrocinio del comune di Gaglianico, organizza la serata “Runner in sicurezza”.

In collaborazione con i Carabinieri di Biella, il Club Alpino Italiano e Fidal Biella Vercelli si parlerà di come si può e si dovrebbe praticare il running in sicurezza sia sulle strade che sui percorsi trail che il nostro territorio offre. Tapa Run Biella, da sempre attento alla sana pratica della corsa, grazie al supporto di esperti della sicurezza, promuove il gesto atletico ma con l’attenzione al benessere del praticante.

Sempre più persone praticano il running ed un’attenzione a come viene svolto deve essere da guida per un’attività consapevole.