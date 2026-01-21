La Vetta Running, un 2025 da record tra sport e solidarietà

Si è tenuta venerdì 16 gennaio la cena sociale della A.S.D. La Vetta Running di Mongrando un appuntamento diventato ormai tradizione per celebrare i successi della stagione appena conclusa e tracciare la rotta per il futuro. La serata, caratterizzata da un forte spirito di condivisione e amicizia, è stata l'occasione per premiare gli atleti e presentare un bilancio che parla di crescita costante e impegno sociale.

L’associazione ha chiuso l'anno con numeri importanti: 180 associati (di cui 168 tesserati FIDAL), confermandosi un punto di riferimento per il podismo locale. Ma il successo de La Vetta Running non si misura solo in iscritti, bensì nella capacità organizzativa: 5 competizioni che hanno portato sul territorio oltre 1.300 partecipanti totali. Dall'ormai iconico Trail della Diga (553 partecipanti) al suggestivo Bessa Christmas Night Trail, l'associazione ha saputo coniugare sport e valorizzazione del territorio. Fondamentale, inoltre, il pilastro della solidarietà. Nel 2025 sono stati devoluti in beneficenza 1.600 euro, così ripartiti: 1.300 euro alla Pro Loco di Ponderano per il progetto “Una Goccia per un Sorriso” (Reparto Pediatrico Ospedale di Biella); 300 euro al comune di Sala Biellese per l’acquisto di un pulmino scolastico; 100 euro alla casa parrocchiale di Mongrando San Lorenzo.

Il nuovo anno si preannuncia altrettanto intenso. Sono state confermate tutte le 5 grandi classiche targate La Vetta Running: Mongrando in Alto (non competitiva) per il 21 febbraio; Trail della Diga (gara clou con distanze competitive da 32km e 15km, oltre a distanze non competitive e Nordic Walking) per il 10 maggio; Cammuzzaglia Run (non competitiva, in collaborazione con i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia) per il 7 luglio; Corsa del Carmine (non competitiva, in collaborazione con la ProLoco e il comune di Mongrando) per il 13 luglio; Bessa Christmas Night Trail (non competitiva, in collaborazione con la Pro Loco e il comune di Borriana) per il 19 dicembre.

Oltre alle gare casalinghe, l'anima del gruppo si esprimerà nelle numerose trasferte collettive programmate, che toccheranno località come l'Elba, le Eolie e la Valtellina, fino ai Campionati Italiani Bancari e Assicurativi ad Arezzo il 25 ottobre. Ripartono a pieno regime anche gli appuntamenti fissi: gli allenamenti collettivi del martedì (Biella in inverno, itineranti nelle altre stagioni) e le uscite Trail del giovedì e del weekend. "Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere lo sport come momento di aggregazione, benessere e aiuto concreto verso la comunità - fanno sapere dal direttivo - I numeri del 2025, grazie anche all’indispensabile e sostanziale aiuto dei moltissimi volontari e dei vari sponsor, ci danno la carica per un 2026 ancora più entusiasmante, che vedrà anche l’inaugurazione della nuova sede, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Mongrando".