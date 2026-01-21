Climb Runners, grande prova di Robbie Britton in Portogallo

Prima settimana di gare per i Climb Runners. Il portacolori della società biellese Robbie Britton ha partecipato alla Terres des Gigantes, una delle corse più note e partecipate del Portogallo. È un trail da 300 chilometri (con 10000d+). Alla fine è giunto in seconda posizione.
