 Running e Trail

Running e Trail | 21 gennaio 2026, 18:30

Climb Runners, grande prova di Robbie Britton in Portogallo

climb runners

Climb Runners, grande prova di Robbie Britton in Portogallo (foto dalla pagina Facebook di Climb Runners)

Prima settimana di gare per i Climb Runners. Il portacolori della società biellese Robbie Britton ha partecipato alla Terres des Gigantes, una delle corse più note e partecipate del Portogallo. È un trail da 300 chilometri (con 10000d+). Alla fine è giunto in seconda posizione.

g. c.

