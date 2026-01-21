Cossato, segreteria del PD rinnovata con nuove sfide all'orizzonte

Nella serata di lunedì scorso, 19 gennaio, si è svolta presso la sede di Piazza Angiono 16, l’assemblea del circolo del Partito Democratico, che ha visto alternarsi alla carica di segretario Sergio Pelosi con Enrico Rossetto, che affianca Carlo Lanzone ed Alessandro Bardone mentre allo stesso Pelosi è stato affidato l’incarico di tesoriere.

La serata, alla quale ha partecipato un folto numero di iscritti, è stata anche l’occasione per fare il punto sull’attività svolta nel 2025 ma soprattutto per mettere a punto le strategie e le iniziative per l’anno appena iniziato, che vedono il circolo già impegnato nell’organizzazione della Festa dell’Unità.

Inoltre, la presenza compatta dei consiglieri comunali Alessandro e Fabrizio Cavalotti, Marco Barbierato e Barbara Bancheri ha consentito ai presenti di conoscere, grazie ai loro interventi, l'attività dell'amministrazione comunale.

A conclusione della serata, sono stati molto apprezzati gli interventi di Lorenzo Mirabile ed Elisa Francese, rispettivamente responsabile organizzativo e segretaria provinciale di Biella, che hanno manifestato la loro vicinanza ed offerto la piena disponibilità al supporto delle iniziative ed attività del circolo.