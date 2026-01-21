Scontro auto-motorino a Biella, ferite lievi per un giovane

Avrebbe riportato ferite lievi da codice verde il giovane che, alla guida del suo motorino, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un'auto.

È successo poco prima delle 8 di oggi, 21 gennaio, all'incrocio tra via Repubblica e via XX Settembre, a Biella. In breve tempo, sono intervenuti i sanitari del 118 per la prima assistenza al17enne. Indenne, invece, l'altra conducente, una donna di 88 anni.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi, utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.