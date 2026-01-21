 / CRONACA

Incidente a Vigliano, furgone finisce contro il muro di un’abitazione

Accertamenti affidati agli agenti della Polizia Locale.

Sarà da chiarire la dinamica dell'incidente stradale autonomo, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 21 gennaio, in via Umberto, nel comune di Vigliano Biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, un furgone sarebbe finito contro il muro di un'abitazione che si affacciava sulla carreggiata. Nell'impatto sarebbe rimasta danneggiata una finestra. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito. Il forte boato ha richiamato l'attenzione di diversi residenti del quartiere.

