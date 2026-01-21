Auto esce di strada, due giovani finiscono in ospedale

Sono stati accompagnati in Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito i due giovani che, intorno alle 22 di ieri, 20 gennaio, sono rimasti coinvolti in un sinistro autonomo lungo la Strada Regionale Biellese Variante, nel comune di Masserano. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'auto sia finita fuori dalla sede stradale per cause al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 per i soccorsi e la prima assistenza ai ragazzi, un novarese di 22 anni e una biellese di 23, subito trasportati in ospedale. Non sono gravi le loro condizioni di salute. Presenti anche i militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.

Altri due incidenti sono avvenuti nel basso Biellese: in particolare, a Cerrione un veicolo è finito contro un altro in sosta mentre a Viverone si è verificato un scontro tra due mezzi. In entrambi i casi non si sono registrati feriti e i conducenti hanno compilato il modello cid alla presenza dei Carabinieri.



