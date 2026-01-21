Biella, due giornate di spiritualità al Seminario con la festa patronale in onore di San Francesco di Sales

Tutto pronto a Biella per la festa patronale del Seminario in onore di San Francesco di Sales.
Due le giornate di preghiera e spiritualità in programma: alle 11 di giovedì 22 gennaio avrà luogo la Santa Messa presieduta dal vescovo emerito di Biella, Gabriele Mana, assieme ai sacerdoti, pronti a ricordare il loro anniversario di ordinazione.
Alle 19 di venerdì, invece, si terra la Solenne Eucarestia con il vescovo Roberto Farinella nella cappella maggiore del Seminario. Seguirà un buffet aperto agli amici di questa realtà.