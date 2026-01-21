Gaglianico, il Comune diventa “social” per un maggior dialogo con i cittadini

Il comune di Gaglianico annuncia l’apertura ufficiale dei nuovi canali istituzionali su Instagram e Facebook, segnando un passo nel percorso di modernizzazione degli strumenti di comunicazione dell’ente.

L’obiettivo è migliorare il dialogo con i cittadini, favorire la partecipazione attiva alla vita amministrativa e garantire maggiore trasparenza, tempestività e accessibilità alle notizie riguardanti il territorio. Attraverso i nuovi profili social, aggiornati in modo costante, saranno condivisi comunicati ufficiali, avvisi di servizio, iniziative culturali e sociali, eventi pubblici, progetti e tutte le comunicazioni di interesse collettivo.

“L’apertura delle pagine social ufficiali del Comune rappresenta un passo concreto verso una comunicazione più moderna, accessibile e vicina a tutti i cittadini semplificando la vita nel paese - dichiara la consigliera comunale Chiara Maggia, con delega alla comunicazione con i social - questi sono strumenti importantissimi che permetteranno all’amministrazione di comunicare in modo più tempestivo ed efficace; desidero per questo progetto ringraziare Nicolò Caneparo per il lavoro svolto, il supporto e per la professionalità”.

Parallelamente è attivo un canale Whatsapp dedicato alla diffusione di aggiornamenti e comunicazioni rapide, affiancato da un numero Whatsapp attraverso il quale sarà possibile inviare segnalazioni, domande e suggerimenti e anche questo servizio è pensato per favorire un dialogo più immediato e diretto tra Comune e i cittadini. I nuovi canali sono già attivi e disponibili.