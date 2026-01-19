Candelo, una targa dedicata a Cristian Bonifacio nella sede della Pro Loco

Lodevole iniziativa della Pro Loco di Candelo. Nei giorni scorsi, all’interno della sede, è stata collocata una targa in memoria di Cristian Bonifacio, indimenticabile guida dell'associazione, mancato lo scorso settembre a soli 43 anni.

“Resterà esposta in modo permanente – sottolinea la presidente Irene Viana - La targa è stata voluta dalla Pro Loco, insieme all’amministrazione comunale, come segno di ricordo e riconoscenza. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di rendere omaggio a Cristian e di conservarne la memoria all’interno della comunità, attraverso un gesto semplice ma significativo”.