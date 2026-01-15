Galleria Volpe, ultimo lotto dei lavori: si riapre a fine gennaio

La Galleria Volpe, situata nel territorio di Cossato, resterà chiusa fino al prossimo 22 gennaio. Salvo imprevisti, si concluderà il terzo e ultimo lotto dell'intervento di rifacimento dell'impianto di illuminazione con la sostituzione dei 439 punti luce.

Il programma dei lavori prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci LED a risparmio energetico. L'opera sugli impianti rientra in un ampio corpo di lavori attivato da Anas su tutto il territorio piemontese per un investimento complessivo che ammonta a circa 1,7 milioni di euro. Sono state tre le fasi di intervento la cui conclusione è prevista entro le 14 del 22 gennaio.

Simili lavori sono poi previsti in altre gallerie del Biellese previa comunicazione affidata al personale di Anas.