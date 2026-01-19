Gregge aggredito da due cani in Valle Elvo, feriti due capi di bestiame

Istanti di paura ieri mattina, 18 gennaio, in una zona rurale della Valle Elvo dove, stando alle prime ricostruzioni, due cani avrebbero attaccato un gregge e ferito due capi di bestiame.

Nonostante l’assalto, è rimasto illeso l'allevatore che sorvegliava gli animali. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito. In seguito, è stato poi rintracciato il proprietario dei due cani che avrebbe spiegato che era sulle sue tracce perchè fuggiti via. Alla fine, si è arrivato ad un accordo tra i due uomini per il risarcimento del danno.