Bocce, 2° posto per il Crc Gaglianico a Chivasso

Ottimo piazzamento per la coppia del Crc Gaglianico, composta da Maurizio Danieli e Sandro Orlandi, che a La Tola di Chivasso, è salita al secondo posto del podio, superata solo in finale dalla Pro Grugliasco di Davide Dovis, Mauro Mangiaui, con il punteggio di 2-6. Erano 34 le coppie di categoria B iscritte alla gara.
