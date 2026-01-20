Bocce, 2° posto per il Crc Gaglianico a Chivasso

Ottimo piazzamento per la coppia del Crc Gaglianico, composta da Maurizio Danieli e Sandro Orlandi, che a La Tola di Chivasso, è salita al secondo posto del podio, superata solo in finale dalla Pro Grugliasco di Davide Dovis, Mauro Mangiaui, con il punteggio di 2-6. Erano 34 le coppie di categoria B iscritte alla gara.