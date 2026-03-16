Project Manager per un giorno, a Biella si presentano gli elaborati degli studenti

Venerdì 13 marzo a Palazzo Gromo Losa si è svolta la presentazione degli elaborati inseriti nel progetto “Project Manager per un giorno” realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito di “Muse alla Lavagna”. All’evento ha partecipato anche la Commissione giovani della Fondazione.

Le classi III e IV delle Scuole Secondarie di Secondo Grado biellesi sono state accompagnate in un evento formativo sulla progettazione sociale. Un percorso intenso in cui gli studenti hanno scoperto strumenti e metodi della progettazione elaborato progetti, condiviso le idee durante la presentazione pubblica finale. Ogni anno cambia il tema, ma resta lo stesso obiettivo: dare spazio alle idee dei giovani e trasformarle in progetti concreti per la comunità.

Il tema di quest’anno è stato il volontariato. Durante la giornata sono state presentate 3 testimonianze di iniziative che parlano di questo tema. I ragazzi hanno così sperimentato il lavoro del project manager, con strumenti concreti, mettendosi in gioco e riflettendo su come trasformare un’idea in un progetto.

Dal lavoro di gruppo sono stati prodotti 8 progetti dedicati al volontariato: mototerapia, cinema drive in, passione in movimento, mani per la strada, sfoga BI, abbracci a 4 zampe, a dream core e sport per tutti oltre i limiti. Un’occasione preziosa di apprendimento e confronto.