Una sconfitta che fa crescere: la squadra amatoriale della CSI maschile di Salussola Volley guarda avanti

Contro VolleyUnDrink di Mongrando arriva una sconfitta per 3-1, al termine di una partita intensa e mai scontata.

La squadra ha lottato su ogni pallone, dimostrando carattere e voglia di non mollare, soprattutto nel set vinto con determinazione.

Nel set conquistato si è vista probabilmente la versione migliore della squadra: maggiore ordine in campo, difesa più attenta e un buon ritmo in battuta che ha messo in difficoltà VolleyUnDrink. In quel frangente è emersa la capacità di reagire alle difficoltà, restando uniti e giocando con maggiore lucidità.

Nei set successivi, però, sono riemerse alcune disattenzioni, soprattutto nella gestione dei palloni importanti e nella continuità del gioco. Gli avversari hanno saputo sfruttare meglio le occasioni, dimostrando solidità ed esperienza nei momenti decisivi.

Il risultato lascia inevitabilmente un po’ di amaro in bocca, perché la sensazione è quella di una partita che avrebbe potuto raccontare qualcosa in più.

La squadra amatoriale del Salussola Volley esce dal campo sconfitto nel punteggio, ma più consapevole, più unito e con ancora più voglia di lavorare. La strada è quella giusta: allenamento, impegno e spirito di squadra saranno le armi per trasformare questa sconfitta in energia positiva.

Testa alta, cuore in campo e sguardo già rivolto alla prossima partita.

Forza Salussola Volley!