TeamVolley, riparte il vivaio: esordio per l'Under12 FOTO

Il Botalla riparte da dove si era interrotto: vincendo un’altra partita nel girone di Prima Divisione TST . “Buona la prima” del 2026 anche per il Conad in Under14 , esordio stagionale per le piccoline del BigMat in Under12 .

Il punto sul Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

Prima Divisione TST Girone D - 10a giornata

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

Occhieppese Pallavolo - BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3

(17-25/13-25/14-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani, Sola 22, Ferraris ne, Cena ne, Gariazzo 4, Masserano 13, Di Stefano ne, Pivotto 10, Barengo 9, Guzzo (L1). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «In generale, una gara a senso unico. Le avversarie sono state comunque brave a tenere in aria parecchi palloni, mentre noi abbiamo lavorato bene sulla tenuta mentale. Non ci siamo lasciate innervosire inutilmente durante le situazioni poco pulite o poco ordinate: abbiamo fatto il nostro, nel complesso sono tre punti meritati».

UNDER18 ECCELLENZA

Under18 ECCELLENZA - 12a giornata

PalaAgil di Trecate (NO)

Igor Volley - GENERALI TEAMVOLLEY 3-0

(26-24/25-22/25-12)

Coach Ivan TURCICH: «Una bella gara, in cui nei set iniziali siamo pure riuscite a condurre. Il primo è stato perso solo ai vantaggi, nel secondo alla lunga abbiamo ceduto allo strapotere fisico di una squadra che gioca anche in Serie B2. Nell’ultimo, onestamente, non abbiamo fatto granché. Sono comunque abbastanza contento».

UNDER16 ECCELLENZA

Under16 ECCELLENZA - 12a giornata

Palestra “Dante” di Casale M.to (AL)

PGS Ardor Casale – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0

(25-10/25-23/25-19)

Coach Marco ALLORTO: «Si è trattato di un rientro amaro dalla pausa natalizia. Nel primo set praticamente non abbiamo mai giocato, mentre invece nel secondo e nel terzo si è vista una discreta prestazione. Le avversarie potevano essere alla nostra portata, ma abbiamo fatto tutto il possibile per non arrivare mai a quota 25 punti prima di loro. Ritorniamo a lavorare in palestra, con ancora più decisione».

UNDER14

Under14 Girone C - 8a giornata

Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Occhieppese Pallavolo 3-0

(25-14/25-14/25-16)

Coach Benedetta DAFFARA: «Sono sicuramente molto contenta della prestazione delle ragazze, soprattutto del fatto che siano riuscite ad esprimere il lavoro che avevamo fatto in settimana. Si è vista una cura dei dettagli ancora maggiore, contro la stessa squadra con cui di recente avevamo perso due volte. Sono state piuttosto ricettive, si vedeva che c’era collaborazione tra le giocatrici in campo. C’è sempre qualcosa da migliorare: mi riferisco alla comunicazione, che è ancora un po’ rivedibile. La vittoria però era necessaria, sia in termini di fiducia e consapevolezza delle nostre capacità che a livello emotivo».

UNDER12

Under12 Girone D - 1a giornata

Palestra C.S. “P. e A. Buzzi” di Trino V.se (VC)

Buzzi Volley Trino – BIGMAT TEAMVOLLEY 3-0

(25-12/25-12/25-20)

Coach Cristina ZOIA: «Quella di Trino è stata la prima uscita per questa formazione. I primi due set sono stati caratterizzati dal poco coraggio nell’andare a cercare la palla e prendersi qualche responsabilità in più. Nel terzo invece si è visto un netto miglioramento nell’atteggiamento e nella grinta, ma le avversarie – soprattutto grazie a qualche giocatrice più fisica – sono riuscite a trovare molti punti in attacco. Al di là del risultato, per la maggior parte delle ragazze era la prima partita della carriera nel 6-contro-6: non si può che migliorare, puntando a trovare anche in partita quella qualità che vediamo in palestra durante gli allenamenti settimanali».