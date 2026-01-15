Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, Ultima di andata in serie C e D

Ultima giornata d’andata per le formazioni di punta della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, al termine della quale seguiranno due settimane di pausa.

In Serie C, la Ilario Ormezzano Sai SPB ospita – sabato alle 20.30 al PalaPajetta – il Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca . Si tratta della giovane versione del Cuneo Volley, società di Superlega.

In Serie D, sullo stesso campo ma alle 17 , la M-AppHotel SPB riceve i torinesi del Reba Volley .

Il vice-allenatore Simone NICOLO presenta il match della prima squadra: «La differenza di classifica non deve ingannare. La partita contro Busca va affrontata con la giusta attenzione, quel tipo di determinazione che ci ha permesso di tornare da Asti con tre punti preziosissimi. I ragazzi sono stati bravi nel non avere fretta di chiudere gli scambi lunghi, per buona parte del match e sul campo ostico di un avversario preparato e organizzato in ogni reparto. Sabato al “Pajetta” dovremo ancora essere in grado di imporre il nostro gioco, in modo da sfruttare – eventualmente – il risultato dello scontro diretto tra le due squadre che ci precedono in classifica».

Aggiunge lo schiacciatore Alessandro SENSI: «L’ultima giornata di andata ci mette di fronte ad un avversario molto giovane, e quindi da non sottovalutare. In ogni caso, la nostra squadra è pronta a tutto. In palestra stiamo lavorando bene, anche se al momento non siamo ancora al massimo della forma fisica. L’obiettivo della Spb rimane lo stesso: vincere, contro tutto e contro tutti».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 17/1, ore 20.30. PalaPajetta di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB - Mario Castellino 1933 Top Four Volley Busca

Serie D

Sabato 17/1, ore 17. PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Poli Reba Volley

Under19

Sabato 17/1, ore 11. PalaPajetta di Biella

OFFICINA POZZO SPB – 2mila8 Volley Domodossola

Under18 UISP

Sabato 17/1, ore 15.30. Palestra “Aprica-Lesna” di Torino

Kolbe Volley Torino – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB

Under17

Domenica 18/1, ore 10.45. PalaPajetta di Biella

ENERCOM SPB – Pallavolo Altiora

Under15

Sabato 17/1, ore 15. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

2mila8 Volley Domodossola – AM IMPIANTI SPB

Under13

Domenica 18/1, ore 16.30. Palestra S.M. “B. Lanino” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Under12 3x3

Domenica 18/1. PalaRaccagni di Domodossola (VB)

Ore 10.30: Pool Pavic Next Gen – CONAD SPB

Ore 11: CONAD SPB – 2mila8 Volley Domodossola 1



