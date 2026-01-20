 / CRONACA

Rientro amaro, a Lessona una casa finisce nel mirino dei ladri

Indagano i Carabinieri.

lessona ladri

Rientro amaro, a Lessona una casa finisce nel mirino dei ladri (foto di repertorio)

Suona l'allarme di casa, il proprietario fa rientro e trova alcune stanze rovistate dai ladri. È quanto accaduto nella giornata di ieri, 19 gennaio, in una villetta di Lessona.

Stando alle prime ricostruzioni, mani ignote avrebbe prima forzato la porta d'ingresso dell'abitazione poi messo a soqquadro alcuni locali in cerca di oggetti di preziosi. Non è chiaro se sia stato rubato qualcosa o meno.

Gli accertamenti di rito sono ora affidati ai militari dell'Arma, impegnati nelle indagini per dare un volto ai malfattori.

g. c.

