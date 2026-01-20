Candelo, al Ricetto inaugurata la mostra “NEI SECOLI FEDELE” FOTO

Nel pomeriggio di sabato 17 gennaio è stata inaugurata nella suggestiva cornice del Ricetto di Candelo, nelle cantine di Crono, la mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” che, visto il grande interesse suscitato, è diventata itinerante essendo stata aperta al Cantinone di Biella e già ospitata nei nuovi spazi comunali di Cossato.

Entusiasta il sindaco di Candelo Paolo Gelone che ha fatto gli onori di casa: “Ospitare questa mostra nel nostro Ricetto significa affermare che la memoria civile è parte integrante della legalità attraverso la conoscenza, la storia e l’esempio. Non celebra solo un’istituzione ma un pilastro della nostra sicurezza e della nostra coesione sociale. Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il lavoro silenzioso e costante svolto ogni giorno sul nostro territorio, alla Dottoressa Claudia Ghiraldello curatrice della mostra e al Colonnello Marco Giacometti comandante provinciale dei Carabinieri di Biella”.

A seguire, Ghiraldello ha esposto il tema della mostra illustrando il contenuto dei pannelli espositivi e le caratteristiche dei cimeli che arricchiscono il progetto, mettendo in risalto curiosità e scoperte di carattere storico e iconografico da lei stessa effettuate proprio in relazione all’Arma. Ha inoltre evidenziato che “Candelo rientra in modo significativo nell’esposizione dal momento che proprio al Ricetto di questo paese sono state scattate alcune delle fotografie selezionate, una delle quali, realizzata dal Comandante Giacometti nel 2024, è diventata, con un’altra effettuata a Masserano circa nel 1910, logo della mostra”. Ancora, ha ricordato che il film “I due Carabinieri” è stato girato da Carlo Verdone nel 1984 in parte proprio a Candelo e che per questo in mostra possono anche essere visionati spezzoni di questo filmato.

Il Comandante Giacometti ha, quindi, chiuso la presentazione rilevando come sia importante il collegamento tra il capoluogo e il territorio della provincia e come l’essere diventata itinerante renda l’esposizione un significativo mezzo di unione tra i Carabinieri e la gente. Tra i tanti intervenuti, hanno partecipato all’evento i sindaci di Gaglianico, Benna, Verrone e Sandigliano con consiglieri e assessori. Hanno presenziato anche il Comandante della Stazione Carabinieri di Candelo Vincenzo Matarazzo con il già Comandante della medesima Stazione Antonio Franco e un folto gruppo di esponenti dell’ANA, della Pro loco candelese e di altre associazioni del territorio.

La mostra può essere visitata, con ingresso libero, fino al 1° febbraio, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19.