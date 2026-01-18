Furto in abitazione a Ponderano: spariscono attrezzi da lavoro

Un furto avvenuto nel corso della giornata di ieri, sabato 17 gennaio, è stato scoperto in serata in un’abitazione di Ponderano, quando il proprietario è rientrato a casa intorno alle 22:00.

L’uomo ha riferito di aver notato segni di effrazione alla porta dell’abitazione. All’interno la casa risultava rovistata, compreso il veicolo che si trovava nella proprietà. Nella mattinata successiva il proprietario si è nuovamente allontanato per motivi di lavoro, per poi rientrare nel pomeriggio. Al ritorno ha constatato la mancanza di una motosega, oltre a un flessibile, un trapano e altri attrezzi da lavoro.

Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti; sono intervenuti i carabinieri.