Winter Brich Trail: una serata sulla cultura del territorio con due testimonial d’eccezione VIDEO

Sarà una serata dedicata al racconto di uno sport affascinante e autentico come il trail running, ma anche all’idea che sta alla base del Winter Brich Trail, proposta però in una declinazione diversa, più intima e narrativa.

Ci sono territori che, per essere davvero raccontati, devono essere vissuti. Bisogna seguirli passo dopo passo, esplorarli, respirarli. È esattamente questo lo spirito che anima l’esperienza di Francesco Nicola e Gabriele Gazzetto, due amici biellesi uniti dalla stessa passione per gli sport di montagna e, in particolare, per il trail running.

Nel 2025, quasi per illuminazione, si sono posti una domanda semplice solo in apparenza: quante sono le vette del Biellese che superano i 2000 metri? La risposta è arrivata presto: 52. Ma i due non si sono fermati al numero. Hanno deciso di andare oltre la teoria, scegliendo di raggiungere ogni cima con le proprie gambe, di camminare quei luoghi, di osservarli, di respirarne l’essenza.

Da questa scelta è nata un’avventura profondamente biellese, fatta di fatica, scoperta e amore per il territorio. Un’impresa che non parla soltanto di sport, ma di identità, di appartenenza e di rispetto per la montagna.

Il loro racconto sarà al centro della serata di giovedì 22 gennaio, in programma presso l’Auditorium di Città Studi, un appuntamento reso possibile grazie al Winter Brich Trail. Perché le esperienze speciali non devono restare nascoste: vanno condivise, mostrate e raccontate a chi ama la montagna, il trail e il territorio.