Sinistro stradale a Villa del Bosco: strada bloccata

Sinistro stradale nella mattinata di ieri 16 gennaio a Villa del Bosco, intorno alle 8.30. La segnalazione è arrivata al 112, con la richiesta di intervento per un sinistro che ha coinvolto due veicoli non marcianti che sono rimasti sulla carreggiata in modo tale da bloccare la strada.

Secondo quanto riferito dall’operatore, l’incidente ha coinvolto una Toyota Corolla, condotta da una donna nata nel 1972, residente a Sostegno, e una Fiat Panda, guidata da una donna del 1940, anche lei residente nello stesso comune.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità.